Депутат Ямины Идит Сильман: Я не чувствую себя в безопасности

Идит Сильман заявила, что на нее и на ее семью оказывается сильнейшее давление.

Депутат Ямина Идит Сильман рассказала в понедельник вечером о серии угроз и попыток запугивания, с которыми она столкнулась с тех пор, как партия решила присоединиться к коалиции с центристскими, левыми и арабскими партиями, заявив, что люди угрожали «зарезать» ее и остановили ее сына-шестиклассника за пределами школы, чтобы сказать ему: «Твоя мать будет гореть в аду».

Об этом сообщает Times of Israel.

Силман сказала, что она чувствовала себя так, как будто она была в сериале «Клан Сопрано», и намекнула, что элементы, близкие к партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаниягу, финансируют ежедневные протесты возле ее дома и домов нескольких других депутатов Ямины.

В воскресенье Силман обратилась с просьбой усилить ее безопасность, заявив, что за ней следят активисты. По сообщению общественного вещателя Kan, Сильман недавно отправила голосовое сообщение группе Ямина WhatsApp во время вождения, заявив, что за ней следят.

Ранее Курсор сообщал, что депутат Ямины приглашен протестующими на собственные похороны. Орбах, который еще не объявил свою позицию по «смене правительства», которую его глава партии Нафтали Беннет согласился сформировать вместе с лидером «Еш Атид» Яиром Лапидом, столкнулся с сильным давлением, с призывами выступить против предложенной коалиции.