ФАТХ призывает защитить Иерусалим от еврейского марша

В ФАТХ призывают сделать все, чтобы «еврейские националисты» не провели марш по Старому городу Иерусалиму.

ФАТХ призывает своих членов мобилизоваться, чтобы противостоять запланированному еврейскому националистическому маршу через Старый город Иерусалима в четверг.

Об этом сообщает Times of Israel.

Палестинская политическая партия призвала своих сторонников «эффективно объединяться, защищать Иерусалим, исламские и христианские святыни и противостоять маршу экстремистских поселенцев».

В последние недели ФАТХ подвергся критике в палестинских внутренних кругах. Его руководство, включая президента ПА Махмуда Аббаса, подверглось нападкам как неэффективное в противодействии политике Израиля в Иерусалиме, который палестинцы надеются увидеть в качестве столицы своего будущего государства.

Между тем, популярность его главного соперника ХАМАСа резко возросла после недавней конфронтации между террористической группировкой и Израилем. ХАМАС утверждал, что тысячи ракет, выпущенных им по израильским городам, были ответом на действия Израиля в Иерусалиме, особенно на святом месте Храмовой горы.

Ранее Курсор сообщал, что полиция арестовала двух палестинских активистов из Шейх-Джараха. В воскресенье израильская полиция задержала двух видных палестинских активистов, которые стали лицом кампании по прекращению выселения палестинцев из очага возгорания в восточном Иерусалиме. Сторонники Муны и Мохаммеда эль-Курда, которые являются близнецами, заявили, что их задержание является частью более широких усилий Израиля по прекращению противодействия выселению в Шейх-Джарахе.