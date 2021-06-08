Главный раввин Иерусалима сравнил участников гей-прайда с дикими животными

Шломо Амар заявил, что те, кто участвуют в гей-парадах не имею права называть себя религиозными людьми.

Главный раввин Иерусалима Шломо Амар на прошлой неделе использовал резкие выражения, чтобы описать ЛГБТ-сообщество в Израиле.

Об этом сообщает Times of Israel.

Во время проповеди в четверг, в день Иерусалимского парада гордости, Амар сравнил ЛГБТ-сообщество с животными и высмеял религиозных участников, которые принимают в нем участие.

«Они устроили парад мерзости, которым они якобы гордятся», — сказал Амар в комментариях, впервые опубликованных общественной телекомпанией Кан. «Дикие животные так себя не ведут», — добавил он.

«Мы достигли этого позора, этого унижения, этого разложения, что есть люди, которых называют религиозными, которые носят кипу, которые принимают участие в параде», — сказал Амар.

Алон Шахар, исполнительный директор Иерусалимского Дома открытых дверей за гордость и терпимость, раскритиковал замечания Амара.

«Главный раввин Иерусалима Амар решил подстрекать и унижать ЛГБТ-сообщество, вместо того, чтобы посылать сигнал терпимости и инклюзивности», — сказал Шахар. «Мерзость здесь не в параде, а в господстве и репрессивной позиции, которые выражает Амар».

Ранее Курсор сообщал, что Мерец и РААМ спорили из-за прав ЛГБТ-сообщества. Разнообразные и противоречивые идеологии в формирующейся коалиции, сформированной депутатом Яиром Лапидом (Еш Атид), стали предметом внимания сегодня, когда председатель депутата Мереца Ницан Горовиц заявил, что коалиционное соглашение его прогрессивной партии с «Еш Атид» включает в себя обязательство продвигать права ЛГБТ, в то время как лидер исламистов Партия РААМ пообещала выступить против любого такого закона.