Иран освободил танкер, который захватил несколько месяцев назад

Южнокорейский нефтеналивной танкер, удерживаемый Ираном в течение нескольких месяцев во время спора о миллиардах долларов, хранящихся в Сеуле, был освобожден и отплыл рано утром в пятницу, всего за несколько часов до дальнейших переговоров между Тегераном и мировыми державами по поводу ядерного соглашения.

Об этом пишет ABC News.

Данные MarineTraffic.com показали, что MT Hankuk Chemi покинул Бендер-Аббас рано утром.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что Иран освободил танкер и его капитана после захвата судна в январе. Министерство сообщает, что Hankuk Chemi покинул иранский порт около 6 часов утра по местному времени после завершения административного процесса.

Иран не сразу признал, что корабль был освобожден. Связаться с владельцем судна для получения комментариев не удалось.

Hankuk Chemi плыл с нефтехимического завода в Джубайле, Саудовская Аравия, в Фуджейру в Объединенных Арабских Эмиратах, когда вооруженные войска Революционной гвардии штурмовали корабль в январе и вынудили судно изменить курс и отправиться в Иран.

Иран обвинил судно «Hankuk Chemi» в загрязнении вод важнейшего Ормузского пролива. Но арест многие расценили как попытку оказать давление на Сеул с целью высвободить миллиарды долларов в иранских активах, привязанных к южнокорейским банкам, на фоне жестких американских санкций в отношении Ирана.

Сроки выпуска корабля в МИД Южной Кореи не уточнили. Иран в феврале освободил большую часть экипажа корабля.

Такое развитие событий произошло, когда Иран и мировые державы были настроены возобновить переговоры в Вене в пятницу, чтобы сломать противостояние по поводу санкций США против Ирана и нарушений Ираном ядерного соглашения. Ядерное соглашение 2015 года, от которого три года назад отказался тогдашний президент Дональд Трамп, предлагало ослабление санкций в отношении Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы.

Ранее Курсор сообщал, что Израиль сообщил США об атаке иранского судна. Израиль уведомил США, что он несет ответственность за нападение во вторник на иранское грузовое судно, связанное с Корпусом стражей исламской революции, у побережья Эритреи в Красном море.

Стало известно, что Израиль нанес удар по иранскому кораблю в Красном море. Официально Израиль не прокомментировал нападение. Израиль редко подтверждает или отрицает нанесение ударов по связанным с Ираном целям, но иногда заявляет о своих правах на атаки, которые являются прямым ответом на агрессию Ирана или его доверенных лиц.

Сообщалось, что Иран заявил о поражении ракетой израильского корабля в Аравийском море. В отчете без источников говорится, что контейнеровоз направлялся из Танзании в Индию, и что инцидент произошел, когда он находился в Аравийском море между Индией и Ираном.