Коалиция под руководством Саудовской Аравии перехватила беспилотник хуситов

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, борющаяся с движением хуситов в Йемене, заявила, что перехватила вооруженный беспилотник, запущенный в направлении города Хамис-Мушаит. Так, аппарат был обстрелян и уничтожен. Его обстреляли с авиабазы.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что коалиция вмешалась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы изгнали признанное международным сообществом правительство.

Хуситы неоднократно наносили удары по Хамису-Мушаиту, а также по другим городам Саудовской Аравии на границе с Йеменом. Коалиция заявляет, что она перехватывает большинство нападений.

Ранее Курсор писал, что Иран и Саудовская Аравия уже больше месяца проводят переговоры в Багдаде. «Переговоры все еще продолжаются в хорошей атмосфере», — сказал представитель министерства Саид Хатибзаде на пресс-конференции.

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