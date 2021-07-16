Марку Цукербергу угрожают антисемиты в Facebook

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг столкнулся с рядом антисемитских комментариев после публикации во вторник фотографии своей собаки в кипе и молитвенной шали.

Фотография была одной из нескольких фотографий венгерской овчарки, опубликованных Цукербергом. На других фотографиях собака была с одним из детей Цукерберга, в зеленой шляпе ко Дню Святого Патрика и с тортом.

Многие из более чем 6 тысяч комментариев, размещенных написанных под фотограффией, были просто изображениями палестинских флагов или карт, изображающих всю Святую землю как палестинскую. Фотография кипы также набрала 4400 лайков и 8000 сердитых смайлов. Ни на одной из других фотографий не было гневных смайлов.

Американский еврейский комитет написал в Твиттере: «Никто не застрахован от ненависти к евреям. Даже собака Марка Цукерберга. Генеральный директор Facebook опубликовал симпатичную фотографию своего питомца, завернутого в шарф со звездой Давида и с кипой на голове. С тех пор он был захвачен антисемитскими оскорблениями. Мы должны убедиться, что платформы социальных сетей свободны от ненависти».

Также Курсор писал, что Англиканская церковь извинится перед евреями за антисемитские законы 1222 года. Лидер британских евреев говорит, что ожидает извинения от англиканской церкви за антисемитские законы Оксфордского Синода, принятые в 1222 году, и добавляет, что «лучше поздно, чем никогда».