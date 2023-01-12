Медики назвали лучшие продукты для профилактики диабета

Медики на основе выводов ученых составили список продуктов, употребление которых позволяет сократить риск развития диабета II типа.

Выводы сделаны по итогам нескольких исследований, сообщает MedicalXpress.

В рамках первой работы европейские эксперты изучили связь между содержанием в организме витамина C и каротиноидов в крови с вероятностью развития диабета. Участниками эксперимента стали более 9,7 тысяч взрослых, которые впервые столкнулись с указанным состоянием, а контрольная группа состояла из более чем 13 тысяч граждан без диабета. В итоге выяснилось, что сократить риск развития заболевания можно, если съедать каждый день на 66 граммов больше овощей и фруктов, чем обычно.

Второе исследование проводилось учеными из США. Они рассмотрели связь между общим и индивидуальным потреблением цельнозерновых продуктов и вероятностью диабета. Вовлечены были в исследование 158 тысяч человек без указанного недуга, онкологии и проблем с сердцем. Посредством высокого потребления цельного зерна вполне реально сократить риск диабета на 29%, выяснили они.

Именно потому ученые и медики советуют включать в свой рацион больше овощей, фруктов, ягод, зелени, цельнозерновых круп.

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