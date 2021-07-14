Молния уничтожила фреску с изображением Джорджа Флойда

На стене дома в прошлом году активисты нарисовали граффити с Джорджем Флойдом.

От фрески Джорджа Флойда в Толедо, штат Огайо, осталась груда кирпичей. По словам очевидцев, во всем виновата молния.

По словам инспектора работ города Толедо, несущие стены здания не повреждены, внешняя кладка одной из стен, на которой находилась фреска, разрушена. При этом соседние картины не пострадали. Владелец дома решил снести остальную часть фрески.

Wow. The George Floyd mural in Toledo got hit by lightning! #toledo #georgefloyd pic.twitter.com/e5ll1EE3YG — Brian Dugger (@DuggerDigs) July 14, 2021

Доплеровский радар подтвердил, что молния ударила в стену 13 июля в 16:30 по местному времени, сообщают СМИ.

Фреска была написана год назад, в июле 2020 года. На стене с ней активисты провели поминальные службы в память Флойде в годовщину его смерти от рук офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина. Позже он был признан виновным в убийстве и приговорен к 22,5 годам лишения свободы.

Власти Толедо уже пообещали найти место для новой фрески.

Также Курсор писал, что сеть взорвало эффектное видео запуска ракеты для изучения молний. В частности, на видео показывается, как ракета оставляет после себя ярко зеленый след, похожий на луч лазера.