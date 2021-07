Молния уничтожила фреску с изображением Джорджа Флойда

От фрески Джорджа Флойда в Толедо, штат Огайо, осталась груда кирпичей. По словам очевидцев, во всем виновата молния.

По словам инспектора работ города Толедо, несущие стены здания не повреждены, внешняя кладка одной из стен, на которой находилась фреска, разрушена. При этом соседние картины не пострадали. Владелец дома решил снести остальную часть фрески.

Wow. The George Floyd mural in Toledo got hit by lightning! #toledo #georgefloyd pic.twitter.com/e5ll1EE3YG

— Brian Dugger (@DuggerDigs) July 14, 2021