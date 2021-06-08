Нетаниягу приказал начальнику полиции представить альтернативные варианты марша по Иерусалиму

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал комиссару полиции во вторник представить несколько альтернативных маршрутов Марша флага в Иерусалиме на следующий день после отмены мероприятия.

Об этом сообщает Haaretz.

Спорный парад был отменен после того, как полиция заявила, что не позволит ему пройти через мусульманский квартал Оид-Сити, сославшись на соображения безопасности.

Если Нетаниягу попросит одобрить альтернативный маршрут, вопрос будет вынесен на голосование в кабинете безопасности из-за его безопасности и политических разветвлений. Ожидается, что кабинет обсудит парад позже во вторник.

Между тем, во вторник полиция помешала члену парламента Ямине Амихаю Шикли войти на Храмовую гору после того, как он не предоставил необходимое уведомление за 24 часа до визита. В ответ крайне правый депутат Итамар Бен-Гвир сказал, что войдет в комплекс во вторник днем.

Ранее Курсор сообщал, что Марш флага отменили из-за изменения маршрута. В частности, за отмену проведения марша активно выступал глава минобороны Бени Ганц. Он провел совещание с главой Генштаба ЦАХАЛа Авивом Кохави по поводу возможных рисков возникновения беспорядков в связи с проведением марша.