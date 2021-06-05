Обрушении угольной шахты в Мексике: 1 погиб, 6 пропали без вести

21:50, 05 июня 2021
Происшествия, Мировые новости
SHahta
Шахта
Фото: pixabay.com

Тело одного шахтера было найдено на угольной шахте в приграничном штате на севере Мексики, которая рухнула.

Тело одного шахтера было найдено в субботу на небольшой угольной шахте в приграничном штате на севере Мексики, которая была затоплена и в результате чего рухнула. Шесть шахтеров все еще числятся пропавшими без вести. В течение многих лет поступали жалобы на небезопасные условия на шахтах в этом районе.

Об этом пишет ABCNews.

Федеральное управление гражданской обороны заявило, что тело одного шахтера было найдено, а поиск шести других продолжается в угольной полосе северного штата Коауила.

Министерство труда Коауила заявило, что на шахте, по всей видимости, произошло какое-то обрушение и наводнение. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что плотина или водоем обрушились, что привело к наводнению.

Усилия были сосредоточены на откачке воды из шахты. Армия направила группу из 28 человек, которая специализируется на поиске жертв в обрушившихся зданиях, и использовала двух обученных собак.

Ранее Курсор сообщал, что президент Мексики обвиняет США в финансировании антикоррупционной группы. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика пожаловалась официальным лицам США на предполагаемое финансирование антикоррупционной группы, которая, по его словам, ведет политическую деятельность против его администрации.

Автор материала:
Алекс Арнав

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