Обрушении угольной шахты в Мексике: 1 погиб, 6 пропали без вести

Тело одного шахтера было найдено на угольной шахте в приграничном штате на севере Мексики, которая рухнула.

Тело одного шахтера было найдено в субботу на небольшой угольной шахте в приграничном штате на севере Мексики, которая была затоплена и в результате чего рухнула. Шесть шахтеров все еще числятся пропавшими без вести. В течение многих лет поступали жалобы на небезопасные условия на шахтах в этом районе.

Об этом пишет ABCNews.

Федеральное управление гражданской обороны заявило, что тело одного шахтера было найдено, а поиск шести других продолжается в угольной полосе северного штата Коауила.

Министерство труда Коауила заявило, что на шахте, по всей видимости, произошло какое-то обрушение и наводнение. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что плотина или водоем обрушились, что привело к наводнению.

Усилия были сосредоточены на откачке воды из шахты. Армия направила группу из 28 человек, которая специализируется на поиске жертв в обрушившихся зданиях, и использовала двух обученных собак.

Ранее Курсор сообщал, что президент Мексики обвиняет США в финансировании антикоррупционной группы. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика пожаловалась официальным лицам США на предполагаемое финансирование антикоррупционной группы, которая, по его словам, ведет политическую деятельность против его администрации.