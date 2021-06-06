Полиция арестовала двух палестинских активистов из Шейх-Джараха

Двое палестинских активистом арестованы за призывы выступить против евреев, которые пытаются заселиться в дома курдов и палестинцев.

В воскресенье израильская полиция задержала двух видных палестинских активистов, которые стали лицом кампании по прекращению выселения палестинцев из очага возгорания в восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает JPost.

Сторонники Муны и Мохаммеда эль-Курда, которые являются близнецами, заявили, что их задержание является частью более широких усилий Израиля по прекращению противодействия выселению в Шейх-Джарахе, где еврейские поселенцы хотят переселиться в дома курдов и других лиц благодаря постановлению израильского суда.

Без конкретных упоминаний 23-летней Муна эль-Курда, пресс-секретарь израильской полиции заявила, что «полиция арестовала по постановлению суда подозреваемую (23-летнюю), которая является жителем восточного Иерусалима, по подозрению в участии в беспорядках, которые недавно произошли в Шейх-Джарахе».

На кадрах в социальных сетях видно, как ранее в воскресенье израильские офицеры выводили ее из дома в наручниках.

Полиция не сразу прокомментировала арест ее брата-близнеца Мохаммеда, который явился в полицейский участок в восточном Иерусалиме после получения повестки в полицию.