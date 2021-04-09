Полиция Испании задержала пятерых подозреваемых в гибели мигрантов

Судья постановил заключить четверых из них под стражу.

Пятеро мужчин, которые, как утверждается, направляли две лодки с мигрантами на Канарские острова, были задержаны испанской полицией по обвинению в гибели пассажиров.

Об этом пишет ArabNews.

В отношении этих мужчин ведется расследование за «поддержку нелегальной иммиграции», а трое из них также расследуются на предмет убийства, говорится в заявлении национальной полиции Испании, опубликованном в пятницу.

Аресты произошли после того, как было начато расследование двух лодок, прибывших на острова Гран-Канария и Лансароте 16 марта и 2 апреля.

На первой лодке находилось 62 мигранта, которые покинули побережье Дахлы в Западной Сахаре, контролируемой Марокко, и провели пять дней, не имея еды и воды, пытаясь добраться до Канарских островов. Когда испанские спасатели нашли их, на борту осталось всего 53 человека, в том числе 10 несовершеннолетних.

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