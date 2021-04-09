Полиция расследует вандализм на почве ненависти в бедуинской деревне

Рано утром в в бедуинской деревне Каманнех жители обнаружили множество следов вандализма.

Шины более 20 автомобилей были проколоты утром в пятницу в бедуинской деревне Каманнех, а на стене в деревне было нарисовано спреем «Прекратить ассимиляцию». Полиция Израиля подозревает, что это преступление на почве ненависти, мотивированное национализмом.

Об этом сообщает JPost.

Под надписью вандалы также нарисовали баллончиком Звезду Давида.

Бригады полиции прибыли на место происшествия рано утром в пятницу и начали расследование. Они собрали образцы с места происшествия.

«Полиция Израиля рассматривает это как очень серьезный инцидент и осуждает все преступления на почве ненависти, мотивированные национализмом», — сказал представитель полиции Израиля.

Далее они заявили, что «будут использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, и привлекать другие органы власти для установления личности подозреваемых и привлечения их к ответственности».

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