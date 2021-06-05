Полиция США обвинила трех подростков в убийстве израильтянина

Полиция сообщила, что видеозаписи и вещественные доказательства привели их подозреваемым.

Полиция Балтимора обвинила трех подростков в убийстве первой степени, утверждая, что они были причастны к убийству 31-летнего израильтянина на северо-западе Балтимора в прошлом месяце.

Об этом пишет JPost.

Полиция сообщила, что 18-летний Уильям Клинтон, 16-летний и 17-летний подросток содержатся под стражей без залога.

3 мая Эфраим Гордон получил несколько смертельных ранений, что, по утверждениям полиции, было ограблением. Его доставили в ближайшую больницу, где он скончался.

В тот же день, по данным полиции, Клинтон также угнал автомобиль. Согласно онлайн-протоколам суда, ему предъявлено обвинение в краже и угоне автомобиля.

Гордон приехал из Израиля в Балтимор с недельным визитом, чтобы присутствовать на свадьбе своего кузена.

Ранее Курсор сообщал, что полиция раскрыла убийство в Хайфе, которое «лежало на полке» 16 лет. В 2005 году в лесу Офер (на Кармеле к югу от Хайфы) было обнаружено полуразложившееся тело молодой женщины. В течение большого количества времени жертва считалась неизвестной. Однако год назад получилось идентифицировать ее останки с помощью базы данных ДНК.

Также мы писали, что в США впервые за 70 лет казнили женщину. И вот, врачи констатировали смерть 52-летней Лизы Монтгомери после того как осужденная получила смертельную инъекцию в федеральном тюремном комплексе в Терре-Хот, штат Индиана.