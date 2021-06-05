Поножовщина в Китае: 5 человек погибло, 15 получили ранения

В Китае мужчина с ножом напал на прохожих.

По данным местной полиции, в субботу в результате смертоносного нападения с ножом на востоке Китая погибли по меньшей мере пять человек и 15 человек получили ранения.

Об этом пишет ABCNews.

Власти города Аньцин в провинции Аньхой получили сообщение в субботу днем ​​о том, что мужчина с ножом напал на людей на улице, согласно заявлению полицейского участка района Аньцин в своем аккаунте в социальной сети Weibo.

По сообщению полиции, нападавший был задержан, а раненые были доставлены в больницу.

Причина нападения неясна, по делу ведется расследование.

Согласно сообщению местной газеты, банк крови в Аньцине призвал людей сдавать кровь раненым, заявив, что их запасы крови истощаются.

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