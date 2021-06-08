Появились подробности мотивов преступлений офицера, который умер в тюрьме

В прошлом месяце в тюрьме скончался офицер, заключенный туда за действия против своей страны.

Бенни Кузниц, поверенный офицера разведки, скончавшегося в военной тюрьме в прошлом месяце, раскрыл дополнительные подробности этого дела в интервью 103FM во вторник утром.

Об этом сообщает JPost.

Кузниц сказал, что офицер знал о преступлениях, которые он совершил, и «делал это для себя и своей профессиональной выгоды» и «понимал потенциальный ущерб, который мог быть, но из разговоров с ним он не думал, что это будет так».

«Мотив был личным, из любопытства. То, что его интересовало, желание достичь своих целей, и вот как он это объяснил», — сказал Кузниц.

Кузниц добавил, что семья офицера недовольна подразделением, которое они обвинили в том, что оно бросило их сына, когда началось расследование.

«В настоящее время мы работаем над запросом о признании в качестве семьи погибшего, мы говорим о человеке, который находился в военном заключении, он находился в тюрьме из-за приписываемых ему вещей, которые были совершены в рамках его военной деятельности. Он не был осужден в конце концов», — заключил Кузниц.

Ранее Курсор сообщал, что офицер разведки, погибший в тюрьме, нанес серьезный ущерб национальной безопасности. Офицер разведки, скончавшийся в военной тюрьме в прошлом месяце, подозревался в совершении преступлений, которые нанесли «серьезный ущерб национальной безопасности», заявляют Силы обороны Израиля после снятия части судебного приказа, касающегося этого дела.