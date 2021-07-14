Президент Бразилии попал в больницу из-за постоянной икоты

В правительстве сообщили, что президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован для выяснения причины постоянной икоты.

Об этом пишет Times Of Israel.

66-летний лидер с прошлой недели публично жаловался на икоту после операции на зубном имплантате 3 июля.

Болсонару был доставлен в военный госпиталь в столице Бразилии, Бразилиа, «чтобы пройти обследование и выяснить причину икоты», — говорится в заявлении из президентского дворца.

«Он в хорошем настроении и чувствует себя хорошо», — заявляет врач, добавляя, что Болсонару останется под наблюдением в течение следующих 24-48 часов.

Выступая на местной радиостанции на прошлой неделе, Болсонару сказал: «Это случалось со мной раньше, может быть, из-за лекарства, которое я принимаю. У меня икота 24 часа в сутки».

Курсор ранее сообщал, что Бразилия направляет военных для борьбы с пожарами и вырубкой лесов на Амазонке. Поскольку Бразилия переживает самую сильную засуху за последние десятилетия, президент Жаир Болсонару ввел 120-дневный запрет на любое использование огня на открытом воздухе в преддверии ежегодного сезона пожаров в тропических лесах Амазонки.

Также мы писали, что президенту Бразилии предъявлены обвинения в коррупции. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинен в причастности к схеме с целью урезать зарплаты его помощников, в то время как федеральный депутат, как сообщил в понедельник бразильский веб-сайт UOL, оказал политическое давление на крайне правого лидера.