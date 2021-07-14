Ракета Iron Dome чуть не сбила израильский F-15 во время недавнего конфликта в Газе

Ракета была перехвачена за несколько мгновений до столкновения с самолётом.

Согласно сообщениям СМИ, во время недавнего конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС «Железный купол» чуть не попал в израильский самолет.

Об этом пишет Times Of Israel.

Ракета-перехватчик, выпущенная по ракете из Газы, чуть не попала в самолет F15, летевший над сектором, пишет 12 канал новостей, сообщая, что сама ракета была перехвачена за несколько мгновений до попадания в самолет.

По сообщениям, инцидент был настолько близок, что осколки перехватчика попали в самолет.

Во время боевых действий ХАМАС и другие террористические группировки выпустили более 4300 ракет по Израилю, в то время как Силы обороны Израиля ответили примерно 1500 авиаударами по целям в Газе.

Курсор ранее сообщал, что ЦАХАЛ задержал вооружённых жителей Газы, проникших в Израиль. По словам военных, четверо палестинцев, некоторые из которых были вооружены ножами, были задержаны солдатами Сил обороны Израиля после проникновения на юг Израиля в субботу.

Также мы писали, что ЦАХАЛ пресек крупнейшую за последние годы партию контрабанды оружия из Ливана. Израильские военные заявили, что они предотвратили попытку контрабанды оружия через границу с Ливаном, назвав ее «крупнейшей за последние годы». Также они заявили, что они занимаются расследованием того, причастна ли к ней группа боевиков «Хизбаллы».