СМИ: в Беларуси продолжаются репрессии против адвокатов и журналистов

В среду власти Беларуси совершили обыск в офисах и домах десятков правозащитников и журналистов в ходе репрессий, которые начались всего через день после того, как авторитарный президент страны пообещал «разобраться с» неправительственными организациями, которые он обвиняет в разжигании беспорядков.

Об этом пишет ABCNews.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах нескольких адвокатов известного правозащитного центра «Весна», а также в офисах других белорусских неправительственных организаций. Также обыски проводились в домах активистов и журналистов в различных регионах бывшего советского государства.

«В Беларуси активизировался самый массовый конвейер репрессий в современной истории страны», — сказал СМИ Андрей Бастунец, глава Белорусской ассоциации журналистов.

Известный центр «Весна» уже четверть века занимается мониторингом прав человека в Беларуси. Власти отозвали его полномочия в 2003 году, а его лидер Алесь Беляцкий был арестован в 2012 году и провел два года за решеткой.

Курсор ранее сообщал, что еще пять стран после ЕС наложили санкции на Беларусь. Пять стран, не входящих в ЕС, присоединились к экономическим санкциям ЕС против Беларуси, принятым 24 июня. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелл.