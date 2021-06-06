США и ЕС осудили запрет Twitter в Нигерии

Президент Нигерии запретил Twitter в стране после того, как социальная сеть заблокировала его пост.

США и Европейский Союз выразили обеспокоенность по поводу решения Нигерии запретить на неопределенный срок Twitter после того, как американский гигант социальных сетей удалил твит из аккаунта президента за нарушение его правил.

Об этом сообщает ArabNews.

Международные правозащитные группы также осудили этот шаг, последовавший за предыдущими попытками правительства самой густонаселенной страны Африки регулировать социальные сети.

Операторы связи Нигерии выполнили постановление правительства о приостановлении доступа к Twitter на неопределенный срок.

Дипломатические миссии ЕС, США, Великобритании, Канады и Ирландии поздно вечером в субботу выступили с совместным заявлением, осуждающим запрет.

«Запрет систем выражения мнений — это не выход», — говорится в сообщении.

«Это как раз тот момент, когда Нигерии необходимо способствовать инклюзивному диалогу и выражению мнений, а также делиться важной информацией во время пандемии Covid-19».

«Путь к более безопасной Нигерии лежит в большем, а не меньшем общении», — добавил он.

Ранее Курсор сообщал, что Индия просит Twitter соблюдать новые законы о социальных сетях. Правительство Индии призывает Твиттер к соблюдению новых правил страны в отношении социальных сетей, которые, по мнению критиков, дают правительству больше полномочий по контролю за онлайн-контентом.