США вывели более половины войск из Афганистана

Вывод США из Афганистана выполнен более чем наполовину, и официальные лица США говорят, что, хотя он может быть завершен к 4 июля, окончательный вывод техники и войск, скорее всего, произойдет позже летом.

Об этом сообщает Independent.

Уже на этой неделе высший командующий США на Ближнем Востоке генерал Фрэнк Маккензи предоставит министру обороны Ллойду Остину ряд военных вариантов для обеспечения безопасности посольства США в Афганистане и обеспечения контртеррористической поддержки из-за пределов страны после завершения вывода войск. — заявили официальные лица. По словам официальных лиц, количество американских войск, необходимых для общих миссий по обеспечению безопасности внутри Афганистана, будет зависеть от множества требований и может варьироваться от примерно пары сотен до чуть менее 1000 человек.

Обсуждения Маккензи являются напоминанием о том, что многое в послевоенной поддержке Афганистана со стороны США остается неопределенным, включая то, как защитить афганцев, которые работали с правительством США и как избежать пробелов в разведке, которая может помешать раннему предупреждению США об угрозах экстремизма внутри Афганистана.

Ранее Курсор сообщал, что Блинкен заявил, что Иран может создать ядерное оружие в течение нескольких недель. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что количество «времени прорыва», необходимое Ирану для сборки атомной бомбы, может быть сокращено до нескольких недель, если Тегеран продолжит нарушать соглашение 2015 года, ограничивающее его ядерную программу.