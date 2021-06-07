ЦАХАЛ: офицер разведки, погибший в тюрьме, нанес серьезный ущерб национальной безопасности

В прошлом месяце в тюрьме скончался офицер, который подозревался в «сознательном совершении ряда действий, которые серьезно повредили национальной безопасности».

Офицер разведки, скончавшийся в военной тюрьме в прошлом месяце, подозревался в совершении преступлений, которые нанесли «серьезный ущерб национальной безопасности», заявляют Силы обороны Израиля после снятия части судебного приказа, касающегося этого дела.

Об этом сообщает Times of Israel.

Ключевые подробности дела, включая личность офицера и точный характер предполагаемых им преступлений, по-прежнему не публикуются в соответствии с постановлением суда о запрете на публикацию. Это решение было принято, несмотря на то, что в последние дни имя и фотография военнослужащего широко распространялись в Интернете.

Однако военные разрешили опубликовать информацию о том, что офицер служил в технологическом подразделении военной разведки.

По данным ЦАХАЛ, этот офицер, который был найден в тяжелом состоянии в своей камере в прошлом месяце и вскоре объявлен мертвым в больнице, был обвинен в «сознательном совершении ряда действий, которые серьезно повредили национальной безопасности».

«Офицер сотрудничал с ним в допросе и признал большинство действий, в которых его обвиняли», — говорят военные.

Однако ЦАХАЛ утверждает, что солдат действовал в одиночку и совершал действия не от имени иностранного правительства, по финансовым причинам или из определенной идеологии, а скорее из «личных побуждений».

Офицер был обвинен в ряде преступлений, связанных с безопасностью, и обвинения против него были приданы дополнительным весом в свете «значительного ущерба, нанесенного его предполагаемыми преступлениями», говорят военные.

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