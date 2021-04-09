В Иерусалиме охранник пригрозил зарезать ребенка харедим

Десятки харедим собрались на протестах, в том числе с детьми, которые встретились с угрозами со стороны охранников Министерства образования.

Десятки молодых харедим собрались в Иерусалиме в четверг днем, чтобы выразить протест против ареста пары харедим из района Геула ранее в тот же день.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Акция протеста прошла в четверг днем ​​возле офисов Министерства благосостояния на улице Шивтей Исраэль в столице.

Полиция была отправлена ​​к месту акции протеста в четверг днем, чтобы разогнать демонстрантов и расчистить дорогу рядом с офисом Министерства благосостояния для движения транспорта. Власти задержали нескольких демонстрантов для допроса.

После этого небольшая группа детей собралась на соседнем участке, подожгла мусорный бак и толкнула его в сторону ближайшего офиса Министерства образования.

Несколько охранников, нанятых Министерством образования, подошли к детям и потребовали, чтобы они не перемещали мусор.

Один из охранников был снят с угрозами детям, в том числе сказал одному мальчику, что если мы сможем, он «зарежет» его.

«Если бы на мне не было этой рубашки [униформы], я бы зарезал тебя», — сказал охранник, прежде чем броситься прочь. Когда охранник ушел, мальчик в ответ крикнул: «Уходи отсюда. Иди возьми нож, посмотрим, как ты это сделаешь».

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