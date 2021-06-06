В Иордании четверо полицейских ранены в ходе столкновения с протестующими

В Иордании сторонники депутата Усамы аль-Аджармы напали на полицейских, в результате чего последние получили множественные ранения.

Четверо иорданских полицейских были ранены в субботу вечером, когда они столкнулись со сторонниками депутата, отстраненного от работы в парламенте за выступление против постоянных отключений электроэнергии, сообщает служба безопасности.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Четыре полицейских были ранены и госпитализированы, когда вмешались чтобы положить конец беспорядкам, выстрелам в воздух и поджогам автомобилей», — заявил Амер аль-Сатрави, представитель службы общественной безопасности.

Они были ранены камнями, но их жизни ничего не угрожает, говорится в заявлении Сатрави. Также он добавил, что столкновения произошли в Науре, пригороде на юге столицы.

Свидетели говорят, что протестующие были сторонниками депутата Усамы аль-Аджармы.

Аджарма потребовал дебатов по поводу отключения электричества, которое произошло в Аммане и других районах 21 мая, обвинив правительство в преднамеренном отключении электроэнергии, чтобы предотвратить марш протеста иорданских племен в поддержку дела палестинцев.

Но его просьба была отклонена спикером, и 27 мая депутат был отстранен от работы в парламенте, прежде чем он ушел в отставку в знак протеста в среду.

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