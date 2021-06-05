В Шейх-Джарре арестовано 2 человека по подозрению в нападении на полицию

Два человека были арестованы в Шейх-Джаррахе по подозрению в нападении на полицию во время акции протеста в районе Восточного Иерусалима в субботу вечером.

Об этом пишет JPost.

По данным СМИ, одним из задержанных является журналист Al Jazeera Джипара Альбадири.

Десятки людей пришли на акции протеста, некоторые из них бросали камни и петарды в полицейских в этом районе.

Протесты в Шейх-Джаррахе продолжаются, поскольку нескольким палестинским семьям угрожает выселение из своих домов.

Ранее Курсор сообщал, что в России прямо перед вылетом за рубеж арестовали представителя оппозиции. Бывшего руководителя оппозиционного движения Открытая Россия Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, прямо перед вылетом в Варшаву. Отмечается, что оппозиционера буквально вытащили из самолета.

Также мы писали, что в Лондоне арестовано 4 человека из-за антисемитских выкрикиваний из машин. Столичная полиция Великобритании сообщает, что четыре человека были арестованы после просмотра видео, на котором пропалестинские демонстранты выкрикивали из машины «изнасилуйте своих дочерей», проезжая по еврейскому кварталу на севере Лондона.