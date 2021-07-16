В США пара обнаружила под кроватью 18 змей

Пара из Джорджии рассказала, что они обнаружили под своей кроватью не менее 18 змей, когда собирались ложиться спать в воскресенье вечером.

Об этом пишет Independent.

Триш и Макс Уилчер, жители Джорджии «засунули каждую змею в полотняный мешок с помощью инструмента и успешно выпустили их на близлежащем ручье».

Г-жа Уилчер сказала, что обнаружила, что что-то движется на полу под ее кроватью в их доме в районе Тэнглвуд. «Перед сном я заметила на полу то, что, как мне показалось, было куском пуха, подошла к нему, и он сдвинулся», — сказала она местному новостному каналу.

Секундой позже, сказала она, появилась еще одна фигура. «И я пошла к мужу и сказала:« У нас есть змеи!»».

Вскоре они насчитали там не менее 18 змей: одну змею-мать и 17 недавно вылупившихся детенышей.

Уилчеры не хотели причинять им вреда, несмотря на шок. Мистер Уилчер с помощью захватного инструмента поместил каждую змею в льняной мешок. «Это длились примерно до полуночи», — сказала г-жа Уилчер.