В США пара обнаружила под кроватью 18 змей

12:25, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
Змея фото
Змея
Фото: pixabay.com

Пара готовилась ко сну, как внезапно девушка обнаружила странное движение под кроватью.

Пара из Джорджии рассказала, что они обнаружили под своей кроватью не менее 18 змей, когда собирались ложиться спать в воскресенье вечером.

Об этом пишет Independent.

Триш и Макс Уилчер, жители Джорджии «засунули каждую змею в полотняный мешок с помощью инструмента и успешно выпустили их на близлежащем ручье».

Г-жа Уилчер сказала, что обнаружила, что что-то движется на полу под ее кроватью в их доме в районе Тэнглвуд. «Перед сном я заметила на полу то, что, как мне показалось, было куском пуха, подошла к нему, и он сдвинулся», — сказала она местному новостному каналу.

Секундой позже, сказала она, появилась еще одна фигура. «И я пошла к мужу и сказала:« У нас есть змеи!»».

Вскоре они насчитали там не менее 18 змей: одну змею-мать и 17 недавно вылупившихся детенышей.

Уилчеры не хотели причинять им вреда, несмотря на шок. Мистер Уилчер с помощью захватного инструмента поместил каждую змею в льняной мешок. «Это длились примерно до полуночи», — сказала г-жа Уилчер.

Также Курсор писал, что молния уничтожила фреску с изображением Джорджа Флойда. От фрески Джорджа Флойда в Толедо, штат Огайо, осталась груда кирпичей. По словам очевидцев, во всем виновата молния.

Автор материала:
Аарон Шендецкий

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