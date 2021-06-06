Возле поселка Бат-Айин вспыхнул крупный пожар

В Иудее, около поселка Бат-Айин, вспыхнул сильнейший пожар, и он все ближе и ближе подбирается к поселку.

В воскресенье возник крупный пожар возле поселка Бат-Айин, блока поселения Гуш-Эцион, при этом первый ряд домов в поселке эвакуируется службами экстренной помощи.

Об этом сообщает JPost.

По крайней мере, два пожарных самолета и большое количество пожарных работают на месте происшествия в нескольких точках. Огонь распространяется из-за ветра в этом районе, и пожарные изо всех сил пытаются справиться с пламенем, которое приближается к поселению.

Кроме того, в воскресенье сообщалось о пожаре возле гостиницы недалеко от Хацора в Галилее на севере Израиля. Рабочие и посетители отеля были эвакуированы полицией Израиля. На месте происшествия работают пожарные.

В минувшие выходные возле города Цур-Хадасса , расположенного к северо-западу от Бейтар-Иллит, вспыхнул пожар, в результате которого было сожжено более 12 акров земли, что привело к эвакуации сотен семей. Позже пожар был подавлен, и жителям разрешили вернуться в свои дома. В субботу пожар снова загорелся, но его удалось взять под контроль.