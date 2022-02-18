ВВС Израиля сбили два беспилотника, проникшие с территории Ливана

Военно-воздушные силы Израиля уничтожили «беспилотники-самоубийцы», проникшие с территории Ливана. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Сообщается, что с территории Ливана были запущены «беспилотники-самоубийцы». Стоит подчеркнуть, что это первое проникновение подобных беспилотников на территорию Израиля.

Об этом пишет Telegram-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Беспилотники были сбиты. О жертвах и разрушениях не сообщалось.

Курсор ранее писал, что в Ливане полностью отключили электричество из-за действий протестующих. Государственная электроэнергетическая компания Ливана заявила в субботу, что ее электростанции прекратили работу после того, как протестующие ворвались на ключевую подстанцию и испортили электрооборудование.

Ранее Курсор сообщал, что Ливан изъял 9 миллионов таблеток амфетамина, направляемых в Персидский залив. Ливанские службы безопасности пресекли попытку контрабанды девяти миллионов нелегальных таблеток амфетамина каптагона в неназванную страну Персидского залива.

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