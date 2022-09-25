Археологи нашли строение, которое древнее Стоунхенджа и египетских пирамид

Во время раскопок недалеко от Праги археологи обнаружили остатки сооружения каменного века, древнее Стоунхенджа и даже египетских пирамид.

Археологи обнаружили остатки сооружения каменного века, более древнего, чем Стоунхендж и даже египетские пирамиды, при раскопках недалеко от Праги. Археологи заявили, что ему около 7000 лет, оно относится к эпохе позднего неолита или нового каменного века, и вполне возможно, что здесь собиралась местная фермерская община, но до сих пор неизвестно, для чего использовалась эта круглая структура.

Директор раскопок в районе Винорж Мирослав Краус сказал от имени IAP, что раскрытие структуры может дать им больше подсказок относительно того, для чего использовалось здание.

Как сообщает Радио Прага Интернэшнл, исследователи впервые узнали о существовании Виноржского круга в 1980-х годах, когда строители строили трубопроводы. Нынешние раскопки впервые показали всю структуру. По словам Ярослава Ржидки, представителя Института археологии Чешской академии наук (IAP), к настоящему времени команда обнаружила фрагменты глиняной посуды, кости животных и каменные орудия труда.

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