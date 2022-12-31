Астрономы обнаружили умирающую инопланетную планету

Открытие предлагает новое понимание затянувшегося процесса планетарного орбитального распада, предоставляя первый взгляд на систему на этой поздней стадии эволюции. Смерть за звездой — это судьба, которая, как считается, ожидает многие миры и может стать последним адиосом Земли через миллиарды лет, когда наше Солнце станет старше.
Результаты были опубликованы в понедельник в The Astrophysical Journal Letters.
«Ранее мы обнаруживали свидетельства того, что экзопланеты движутся по спирали к своим звездам, но мы никогда раньше не видели такую планету вокруг эволюционировавшей звезды. Теория предсказывает, что эволюционировавшие звезды очень эффективно поглощают энергию с орбит своих планет, и теперь мы можем проверить эти теории наблюдениями», — говорит Шреяс Виссапрагада, научный сотрудник Центра астрофизики 51 Pegasi b/Harvard & Smithsonian и ведущий автор нового исследования.
Экзопланета получила обозначение Kepler-1658b. Астрономы открыли экзопланету с помощью космического телескопа «Кеплер». Как ни странно, мир был самым первым новым кандидатом в экзопланеты, когда-либо наблюдаемым Кеплером. Тем не менее, потребовалось почти десятилетие, чтобы подтвердить существование планеты, и в это время объект официально вошел в каталог Кеплера как 1658-я запись.
Kepler-1658b — это так называемый горячий Юпитер, прозвище, данное экзопланетам, равным по массе и размеру Юпитеру, но находящимся на очень близких орбитах вокруг своих звезд-хозяев. Для Kepler-1658b это расстояние составляет лишь 1/8 часть пространства между нашим Солнцем и его самой тесной планетой, Меркурием. Для горячих юпитеров и других планет, таких как Kepler-1658b, которые уже находятся очень близко к своим звездам, орбитальный распад наверняка завершится разрушением.
Измерение орбитального распада экзопланет поставило перед учеными задачу, потому что этот процесс очень медленный и постепенный. В случае с Kepler-1658b, согласно новому исследованию, его орбитальный период уменьшается с незначительной скоростью около 131 миллисекунды (тысячные доли секунды) в год, а более короткая орбита указывает на то, что планета приблизилась к своей звезде.
Коренной причиной орбитального распада, испытанного Kepler-1658b, являются приливы — то же явление, которое отвечает за ежедневные подъемы и опускания земных океанов. Приливы генерируются гравитационным взаимодействием между двумя вращающимися телами — Kepler-1658b и ее звездой. Гравитация тел искажает формы друг друга, и когда тела реагируют на эти изменения, высвобождается энергия. В зависимости от расстояний между вовлеченными телами, их размеров и скорости вращения эти приливные взаимодействия могут привести к тому, что тела будут отталкивать друг друга или приближать его к его звезда.
Исследователи еще многого не понимают в этой динамике, особенно в сценариях звезд-планет. Соответственно, дальнейшее изучение системы Kepler-1658 позволит ученым получить больше данных о таких объектах.
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