Бабушка пожертвовала внуком ради бокала с вином

Женщину в шутку назвали «бабушкой года».

Женщина предпочла спасти бокал вина, уронив при этом своего внука.

Соответствующее видео в Twitter опубликовал пользователь с ником @CulturedRuffian.

Ролик мгновенно стал вирусным, а его героиня - известной.

«Когда ты наконец стал взрослым и должен расставить приоритеты», — подписал видео пользователь.

На кадрах бабушка сидит на диване перед столом. Одной рукой она придерживает малыша. На столе стоят два бокала с белым вином, к одному из которых тянется ребенок. Ему удается схватить емкость, но он не может ее удержать в руках и бокал начинает падать.

В этот момент женщина отпускает внука и хватает бокал. Он спасен. А ребенок, оставленный без поддержки, падает на пол.

Видео понравилось пользователям -его просмотрели более 8,3 миллионов раз. Женщину в шутку назвали «бабушкой года».

When you've finally become an adult and have your priorities straight. pic.twitter.com/fSSIX2I6XT

— The Cultured Ruffian (@CulturedRuffian) October 12, 2020