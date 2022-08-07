Что произойдет с планетой, если все океаны замерзнут

Исследователи, на фоне событий, связанных с изменением климата, предположили, что случится с Землей, если вдруг все океаны замерзнут.

Изменение климата является серьезной проблемой, которая может привести к масштабным неприятным последствиям. Ученые решили предположить, что произойдет с Землей, если все океаны покроются льдом.

Об этом сообщает Science Focus.

Специалисты отметили, если такое случится, что в мире очень вырастут цены на нефть, поскольку половина ресурса транспортируется морем. Если торговые пути будут перекрыты, то на международный рынок резко ограничатся поставки, а это вызовет глобальный экономический коллапс.

Кроме того, из-за того, что лед будет препятствовать попаданию света в поверхностных водах исчезнут водоросли, которыми питаются многие морские жители. Замерзание океанов приведет к разрыву пищевой цепочки.

Лед отражает больше солнечного света, чем вода, поэтому глобальные температуры резко упадут, а земля также замерзнет. Из-за недостатка воды начнут исчезать растения, а это приведет к меньшему поглощению СО2, поэтому углекислый газ из вулканов будет медленно накапливаться в атмосфере и нагревать планету.

Ученые говорят, что около 650 миллионов лет назад уже было такое, что все океаны замерзли, выжить удалось большому количеству одноклеточных организмов.

«Курсор» писал ранее, что мировой океан достиг самого высокого уровня кислотности за последние 26 тысяч лет.