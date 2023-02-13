Диетолог назвала продукт, который поможет сжигать жир, пока вы спите

Чтобы похудеть, необязательно отказываться от ужина или ограничивать себя в любимых продуктах.

Вечерняя трапеза очень важна для нашего организма, ведь от нее зависит работа внутренних органов и систем организма в пери од, пока вы спите.

Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анжелика Чиж в соцсетях.

Эксперт объяснила, что в нашем организме до 12 ночи вырабатывается соматотропный гормон, он и сжигает жир. Для его более активной выработки надо сделать два шага. Первый шаг – съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг – лечь спать до 11 часов вечера.

Утром на весах – минус 300 граммов, тока благодаря этому простому «фокусу», объяснила специалист.

Также Чиж назвала продукты, которые нельзя исключать при строгой диете. Во-первых, организму необходим белок, который содержится в нежирном мясе, курице, индейке, рыбе, яичных белках. Требуется также клетчатка, которой богаты зелень, овощи, злаки, бобовые. Не обойтись без фруктов и ягод – это кладезь витаминов и микроэлементов.

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