Диетолог рассказала, какое мясо на ужин вызывает воспаление и даже рак

Со временем воспаление может привести к целому ряду серьезных рисков для здоровья, от ожирения до сердечных заболеваний.

Если вы останавливаетесь в KFC, чтобы взять большое ведро с курицей, или пробуете свои силы в использовании собственной фритюрницы дома, нельзя отрицать, что жареный цыпленок может быть вкусным. Тем не менее, эксперты предупреждают, что он также может вызывать сильное воспаление, подвергая вас риску ряда осложнений со здоровьем при чрезмерном употреблении.

SheFinds поговорили с экспертом в области здравоохранения Тристой Бест, чтобы узнать подробнее о вреде жареного ципленка — одного из худших воспалительных продуктов для ужина.

Бест говорит, что большая часть проблемы с курицей заключается в ингредиентах, используемых для ее приготовления. «Жареная курица может вызвать воспаление, потому что ее часто готовят с большим количеством вредных для здоровья жиров и обработанных ингредиентов», — говорит она.

Одним из худших ингредиентов под рукой является масло. «Когда курицу жарят во фритюре в масле, она поглощает масло, и тепло может вызвать образование вредных соединений, таких как конечные продукты гликирования (AGE) и акриламид», — отмечает Бест. Она добавляет, что потребление этих соединений связано с несколькими хроническими заболеваниями, включая болезни сердца и рак.

Как отмечает Бест, «многие рецепты жареных цыплят и варианты фаст-фуда покрыты мукой или панировочными сухарями, которые часто готовятся из очищенных зерен». Это злаки, лишенные практически всей клетчатки и питательных веществ, что означает, что они практически не представляют собой питательной ценности, но содержат калории. Бест предупреждает, что рафинированные углеводы могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови. «Это может способствовать воспалению и резистентности к инсулину, которые являются факторами риска хронических заболеваний», — говорит она.

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