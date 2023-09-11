Эксперт назвала пять привычек, которые старят наше тело

Эти привычки оказывают большое влияние на общее состояние здоровья.

Чтобы увеличить продолжительность своей жизни и в целом улучшить состояние здоровья, важно придерживаться правильных привычек. Но есть действия, которые сильно вредят организму, в частности старят наше тело. Именно о них рассказала доктор медицинских наук Риту Салуджа-Шарма.

Об этом пишет издание EatThisNotThat.

По словам специалиста, первая "опасная" привычка - вредная пища. Питание является важным фактором, который отражается на состояние всего организма, поэтому нужно тщательно следить за своим рационом и выбирать для него качественные и полезные продукты. В первую очередь, важно исключить продукты с высоким содержанием сахара, насыщенные жиры и рафинированные углеводы.

Вторая привычка - дефицит сна. Без качественного ночного отдыха будет страдать как физическое, так и эмоциональное состояние человека. Врач говорит, что недостаток сна повышает риск развития многих заболеваний.

Третья привычка - сидячий образ жизни, потому что он способствует старению организма. Ежедневно нужно находить время для физической активности, хотя бы минимум 30-60 минут. Это может быть как бег, так и приседания, катания на велосипеде или плавание.

Следующая привычка, негативно влияющая на организм - стресс. Если вы заметили, что часто чувствуете нервное напряжение и раздражительность, тогда следует найти способы, как с этим бороться.

И последняя - употребление большого количества алкоголя. Спиртные напитки могут привести к развитию серьезных заболеваний, в частности болезни печени, отечности и появлению морщин.

"Курсор" писал ранее, что ученые провели исследование на основе различных диет и установили три пищевые привычки, которые только способствуют набору веса.