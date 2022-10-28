Электронные сигареты еще опаснее обычных — исследование

Наблюдения ученых подтвердили теорию, что электронные сигареты и содержащиеся в них ароматизаторы критично влияют на сердце и его работу.

Надежды некоторых курильщиков, что электронные сигареты менее опасны не оправдались. Оказалось, что «вейпы» могут даже быть причиной внезапной остановки сердца.

В новом исследовании об электронных сигаретах доказано, что воздействие аэрозолей электронных сигарет может вызвать аритмии и сердечную электрическую дисфункцию, пишет издание Sci Tech Daily.

Ученые из Института окружающей среды Кристины Ли Браун, выяснили, что краткосрочное воздействие электронных сигарет может дестабилизировать сердечный ритм из-за определенных веществ в жидкостях для электронных сигарет.

Сигареты ароматизаторами или растворителями могут провоцировать аритмии. Кроме того, использование электронных сигарет чревато внезапной остановкой сердца.

Во время эксперимента проверялось воздействие на сердце аэрозолей из электронных сигарет, которые состояли только из 2-х основных ингредиентов жидкостей для электронных сигарет (безникотиновый пропиленгликоль и растительный глицерин) или ароматизированных жидкостей для электронных сигарет, которые содержат никотин.

Наблюдения показали, что частота сердечных сокращений животных после всех аэрозолей замедлялась во время затяжки и ускорялась впоследствии, снижая вариабельность сердечного ритма. Жидкости со вкусом ментола или только из пропиленгликоля вызывали желудочковые аритмии. Наблюдались также нарушения проводимости в сердце.

Эта работа дополняет растущий объем исследований потенциальной токсичности электронных сигарет на здоровье человека. Кроме, того она доказывает, что использование сигарет может нарушать сердечный ритм – этого раньше не знали.

С популярностью вейпинга многие стали обсуждать его преимущества и вред. Такой вид курения подвергает пользователей и прохожих воздействию небольшого количества смолы, угарного газа и канцерогенных нитрозаминов из-за отсутствия процесса горения. Однако эти сигареты могут доставлять альдегиды, частицы и никотин в количествах, как у горючих сигарет. Вейпинг может помочь бросить курить обычные сигареты, но подтолкнуть к неизвестным долгосрочным рискам.

Ранее Курсор писал, что исследователи назвали лучший возраст, чтобы бросить курить.