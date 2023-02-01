Главный убийца израильтян

Согласно данным Министерства здравоохранения Израиля, с конца 90-х годов прошлого века главной причиной смертности в нашей стране являются онкологические заболевания. На них приходится около четверти всех смертей среди женщин и мужчин. В 2017–2019 годах от различных видов рака скончалось 34 439 израильтян, в то время как от сердечно-сосудистых заболеваний – 20 802, почти в полтора раза меньше!

Каждый год 4 февраля в мире отмечается Международный день борьбы с раком, цель которого – повышение осведомленности об одном из самых страшных заболеваний современности, распространение знаний о выявлении, лечении и предотвращении онкологических болезней.

В преддверии Международного дня борьбы с раком 2023 предлагаем вашему вниманию 10 фактов, которые заставят задуматься, а может быть, и спасут кому-то жизнь.

► Рак – это общее название большой группы (более 100 различных видов) заболеваний, для которых характерно быстрое и неконтролируемое образование аномальных клеток, способных распространяться за пределы своих обычных границ, проникать в соседние части тела и другие органы. Эти заболевания называют также злокачественными опухолями или новообразованиями.

► Рак очень опасен и плохо поддается лечению, но многие его виды можно предупредить и обнаружить на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на излечение.

► По данным Израильской ассоциации по борьбе с раком, 27% случаев онкологических заболеваний вызываются курением и злоупотреблением алкоголем, около половины случаев рака можно предотвратить.

► Обнаружено, что 5–10% онкологических заболеваний имеют наследственный фактор. Это, в частности, рак груди, яичников, толстой кишки, предстательной железы, меланома и рак кожи. Люди, в семье которых были диагностированы эти заболевания, имеют более высокий риск, и им рекомендуется обратиться за генетической консультацией. Однако следует знать, что даже при обнаружении генетического фактора болезнь вовсе не обязательно разовьется! Наличие семейной истории увеличивает риск развития рака по сравнению с населением в целом, поэтому таким людям необходимо регулярно проходить обследования.

► Самые распространённые виды онкологических заболеваний в нашей стране: у женщин – рак груди, у мужчин – рак предстательной железы и легких.

► По словам доктора Алекса Якобсона, онколога, заведующего отделением дневного стационара онкоцентра в больнице «Сорока» в Беэр-Шеве, «Израиль входит в список 25 стран с самым высоким процентом заболеваемости раком кожи, но к счастью, эта тенденция снижается. Ещё несколько лет назад мы были на 5–6 месте в этом печальном рейтинге, а сейчас на 22. Частота смертности от рака кожи в Израиле – одна из самых низких в мире».

► В Израиле существуют национальные программы скрининга для обнаружения распространенных видов рака (молочной железы, толстой и прямой кишки) на ранней стадии. Возможно, поэтому уровень смертности от онкологических заболеваний у нас один из самых низких среди стран ОЭСР и вообще в мире.

► Уже три десятилетия в начале лета в Израиле проводится Неделя осведомленности о раке кожи, в течение которой можно пройти осмотр у дерматолога бесплатно и без записи.

► Доктор Эли Сапир, онколог, заведующий отделением радиотерапии больницы «Ассута» в Ашдоде и председатель Израильской ассоциации терапевтической радиологии (радиотерапии), говорит, что самому распространенному раку кожи – немеланомному — больше всего подвержены «люди, которые много работают на открытом воздухе – строители, фермеры и те, кто любит загорать. Проявляется это через много лет, в основном после 60–70, и чем старше человек, тем выше вероятность заболевания. К нам приходят и 80-, и 90-летние пациенты, самому пожилому было 102 года. Поэтому людям в этом возрасте необходимо регулярно проводить самостоятельные осмотры, можно с помощью членов семьи, и при любом подозрении сразу обращаться к врачу».

► Благодаря развитию науки и медицины в последние годы к традиционным методам лечения онкологических заболеваний – хирургическому, химиотерапии и лучевой терапии — добавились новые: биологические лекарства, действующие на ДНК опухоли, и препараты иммунотерапии, которые побуждают иммунную систему атаковать раковые клетки. Некоторые из этих лекарств входят в израильскую корзину медикаментов.