Он может различать биологические и небиологические образцы с точностью до 90%.

Исследователи разработали программу искусственного интеллекта (ИИ) для выявления инопланетных форм жизни. Для этого технология будет анализировать различные физические образцы.

Об этом сообщает Live Science.

Авторы нового алгоритма машинного обучения рассказали, что при разработке и обучении технологии воспользовались живыми клетками, окаменелостями, метеоритами и созданными в лабораторных условиях химикатами. По их словам, после анализа биологических и небиологических образцов ИИ может их различать с точностью до 90%.

С помощью новой разработки можно искать формы жизни на Марсе. В частности, анализируя информацию, полученную из камней на Красной планете. Также можно выявлять происхождение древних и загадочных объектов, найденных на нашей планете.

"Эти результаты показывают, что мы можем обнаружить форму жизни на другой планете, в другой биосфере, даже если она сильно отличается от жизни на Земле", – поделился соавтор исследования Роберт Гейзен, астробиолог из института Карнеги в Вашингтоне.

Эксперт подчеркнул, что важность этой технологии состоит в возможности выявления внеземных биохимических структур. Обнаружение биологических признаков жизни на нашей планете является довольно легким процессом, но можно предположить, что инопланетная форма жизни не будет использовать ДНК, аминокислоты и так далее.

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