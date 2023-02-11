Известный диетолог раскрыл секрет быстрого и легкого похудения

В стремлении быстро похудеть люди порой выбирают экстремальные диеты или вовсе голодают, однако для успеха нужно нечто другое, уверена ведущий диетолог и автор собственных методик из Индии Руджута Дивекар.

Об этом пишет Womanel.com.

Еда всегда должна быть питательной, и секрет результативного сброса веса заключается в правильных пропорциях и манере приема пищи, уверяет специалист.

Как пишет Диверкар в своей книге, жесткие ограничения, бесспорно, эффективны. Организм начинает питаться собственными ресурсами, тратит на это много энергии, и лишний вес уходит. Однако стоит только прервать диету, и килограммы возвращаются практически моментально, а с ними еще несколько сверх. Кроме того,при таком питании появляются постоянная усталость и слабость, позже, при регулярных подобных испытаниях, могут развиться серьезные заболевания.

Дивекар рекомендует всем стремящимся похудеть свой проверенный подход. В первую очередь он заключается во внимательности к тому, что и сколько вы едите в течение дня. Пища должна быть питательной, сбалансированной и разнообразной, а порция — небольшой.

Важное правило — обедать нужно не спеша, тщательно разжевывая каждый кусочек. Это поможет исключить переедание и поспособствует усвоению полезных веществ, содержащихся в продуктах.

Диетолог также настаивает, что от трапезы не стоит отвлекаться на просмотр телевизора, серфинг в сети и так далее. И уж точно не надо есть на ходу или за работой. Так вы сбиваете организм с толку, он не успевает замечать, что уже наелся. Ешьте не спеша и наслаждайтесь пищей, говорит эксперт.

Обязательно много пейте чистой воды.