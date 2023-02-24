Какие продукты мешают похудеть после 40 лет

С возрастом уменьшается запас чистой мышечной массы и потому человек накапливает больше жира. А избавиться даже от нескольких лишних килограмм становится очень трудно, предупреждают эксперты. Потому легче не допустить их появления

Эксперт говорит, что для похудения после 40 лет нужно поменять рацион питания и полностью исключить 4 вида продуктов.

Ультра переработанные продукты должны стать для вас табу в повседневном рационе, позволить их можно только изредка, на праздники. Это крекеры, чипсы, фаст-фуд, блюда быстрого приготовления и так дальше. Они могу испортить не только фигуру, но и здоровье.

Врач пояснила, что у людей старше 40 лет метаболизм более замедленный и потому такие продукты стоит заменить вкусными цельным продуктам — овощами, фруктами, бобами, орехами.

Продукты с низким содержанием клетчатки дадут чувство сытости, но не более. А вот диеты с высоким содержанием клетчатки помогают людям чувствовать себя сытыми в течении более длительного периода времени. Продукты, богатые клетчаткой, нормализуют перистальтику кишечника, помогают контролировать уровень глюкозы в крови и снижают уровень холестерина, а заодно и веса.

Под запретом должны быть такие продукты этой группы — белый хлеб, твердый сыр, хлопья, кефир, йогурты и так далее.

Обработанное мясо не принесет ничего кроме проблем в любом возрасте. Оно не только содержит больше рекомендуемой суточной нормы насыщенных жиров, но и может вызвать воспаление в организме, что может привести к увеличению веса. Некоторые более здоровые альтернативы — это куриная грудка или индейка (нежирное мясо), отмечает Янг.

Фруктовые соки не является едой и многие люди считают, что стакан или два в день — вреда не принесут. Более того, их считают полезными и во время диеты стараются ими заменить прием пищи или употребление фруктов. Но дело в том, что в большинстве таких соков содержится много сахара. Хуже всего то, что фруктовые соки проходят обработку, которая удаляет клетчатку. Отсутствие клетчатки и присутствие сахара может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что может привести к увеличению веса. Эксперт по питанию рекомендует вместо соков выбирать свежие фрукты. А для питья использовать минеральную воду или травяные чаи со льдом.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий: диетологи раскрыли секрет. Специалисты по похудению говорят, что привычка есть часто и небольшими порциями поможет сбросить вес без диет и ограничений.