Какие продукты мешают похудеть после 40 лет

С возрастом уменьшается запас чистой мышечной массы и потому человек накапливает больше жира. А избавиться даже от нескольких лишних килограмм становится очень трудно, предупреждают эксперты. Потому легче не допустить их появления
Об этом рассказала специалист по вопросам питания Лиза Р. Янг для Eat This, NotThat.
Эксперт говорит, что для похудения после 40 лет нужно поменять рацион питания и полностью исключить 4 вида продуктов.
Ультра переработанные продукты должны стать для вас табу в повседневном рационе, позволить их можно только изредка, на праздники. Это крекеры, чипсы, фаст-фуд, блюда быстрого приготовления и так дальше. Они могу испортить не только фигуру, но и здоровье.
Врач пояснила, что у людей старше 40 лет метаболизм более замедленный и потому такие продукты стоит заменить вкусными цельным продуктам — овощами, фруктами, бобами, орехами.
Продукты с низким содержанием клетчатки дадут чувство сытости, но не более. А вот диеты с высоким содержанием клетчатки помогают людям чувствовать себя сытыми в течении более длительного периода времени. Продукты, богатые клетчаткой, нормализуют перистальтику кишечника, помогают контролировать уровень глюкозы в крови и снижают уровень холестерина, а заодно и веса.
Под запретом должны быть такие продукты этой группы — белый хлеб, твердый сыр, хлопья, кефир, йогурты и так далее.
Обработанное мясо не принесет ничего кроме проблем в любом возрасте. Оно не только содержит больше рекомендуемой суточной нормы насыщенных жиров, но и может вызвать воспаление в организме, что может привести к увеличению веса. Некоторые более здоровые альтернативы — это куриная грудка или индейка (нежирное мясо), отмечает Янг.
Фруктовые соки не является едой и многие люди считают, что стакан или два в день — вреда не принесут. Более того, их считают полезными и во время диеты стараются ими заменить прием пищи или употребление фруктов. Но дело в том, что в большинстве таких соков содержится много сахара. Хуже всего то, что фруктовые соки проходят обработку, которая удаляет клетчатку. Отсутствие клетчатки и присутствие сахара может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови, что может привести к увеличению веса. Эксперт по питанию рекомендует вместо соков выбирать свежие фрукты. А для питья использовать минеральную воду или травяные чаи со льдом.
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