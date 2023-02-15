Какие продукты на завтрак мешают вам похудеть

Употребление этих рафинированных углеводов по утрам может помешать вам достичь целей по снижению веса.

Диетолог Триста Бест рассказала порталу HealthShots, что происходит с телом, когда вы едите на завтрак рафинированные углеводы, такие как блины и кексы.

«Продукты, приготовленные из рафинированных углеводов, — это те, которые прошли стадию обработки, при которой часть питательных веществ из зерна удаляется и добавляется обратно синтетическим путем», — объясняет Бест, отмечая, что «этот процесс уменьшает полезные питательные вещества». Что касается некоторых из худших продуктов, то это рогалики, пончики, выпечка, печенье, белые тосты и яркие, сладкие хлопья.

«Употребление рафинированных углеводов на завтрак замедляет потерю веса, потому что эти углеводы легко усваиваются вашим организмом, что может быстро привести к быстрому повышению уровня сахара в крови и может стимулировать тягу к еде, что приводит к еще большему перееданию», — объясняет диетолог. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья, особенно если вы пытаетесь похудеть. «В конечном итоге это приведет к тому, что организм будет легче накапливать вес и станет менее чувствительным к инсулину», — предупреждает Бест.

Со временем начало утра с рафинированных углеводов может даже привести к диабету. «Употребление этой формы углеводов утром может быть вредным, поскольку задает тон на весь оставшийся день», — говорит Бест.

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