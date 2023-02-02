Какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы быстро похудеть: советы диетологов

Клетчатка – это главный ключ к быстрому и эффективному похудению. Она отвечает в организме за обмен веществ, работу кишечника и пищеварение.

Клетчатку можно найти во многих продуктах, но диетологи советуют обратить внимание на самые полезные из них.

Об этом пишет She finds.

Микс орехов и сухофруктов — суперпитательный тандем, который надолго обеспечит чувство сытости. Сочетание орехов и сухофруктов обеспечит организм значительным количеством клетчатки, содержащейся в составе двух вкусностей. Употреблять их можно и на завтрак в сочетании с овсяными хлопьями.

Вишни удивят вас количеством клетчатки, которая надолго заставит забыть о следующем приеме пищи и сладком. Вишни также являются природным источником мелатонина, который так нужен вашему организму вечером, чтобы крепко уснуть. Утешит и нормализация работы кишечника.

Яблоки известны важными питательными веществами и антиоксидантами. В одном фрукте содержится около 3 – 4 граммов клетчатки. Напомним, что средняя суточная норма составляет 25 грамм для среднего рациона в 2 тысячи калорий в день.

Клетчатка в яблоках помогает вымывать холестерин и циркулирующий в крови жир, а также дольше сохраняет ощущение сытости, что предотвращает переедание. Фрукты также способствуют потере веса и поддержанию здоровой массы во время старения, поскольку большинство видов обычно являются низкокалорийными, богатыми клетчаткой и антиоксидантами.

Свекла содержит 3,4 грамма клетчатки на 100 грамм. Эта доза облегчит вам пищеварение и поможет улучшить здоровье кишечника. Способствует процессу пищеварения и бетаин, который считается пищеварительным ферментом.

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