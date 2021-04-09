Комикс про Супермена продали на аукционе за рекордную сумму

Первый комикс про Супермена был продан более чем за 3 миллиона долларов.

Первое издание комикса про Супермена Action Comics №1 было продано за 3 миллиона 250 тысяч долларов

Об этом 6 апреля объявил онлайн-аукцион ComicConnect.com.

Эта продажа побила предыдущий рекорд для комиксов, который был установлен еще в 2014 году, когда было заплачено чуть более 3 миллионов 200 тысяч долларов за комикс.

Комикс датирован 1938 годом и является одним из первых, который познакомил людей с суперменом, отметил эксперт Винсент Зурзоло, участвовавший в продаже коллекционного издания.

В нем описана история происхождения Супермена, как он появился на земле и стал Кларком Кентом.

Продавец комиксов приобрел это издание в 2018 году за чуть более 2 миллионов долларов.

По словам Зурзоло, изначально были изданы сотни тысяч экземпляров, но сегодня таких комиксов насчитывается около сотни, в разном состоянии. При этом экземпляр в продаже — один из самых сохранившихся.

Ранее Курсор писал, что киноленту по роману писателя Френка Герберта «Дюна» могут выпустить сразу в сети и в кинотеатре. Фантастический фильм «Дюна» режиссера Дени Вильнева должен выйти в прокат уже в октябре текущего года. Однако, как именно состоится выход – еще неизвестно.

Авторы сериала Ведьмак выпустили видео в честь окончания съемок второго сезона. Так, согласно словам шоураннера «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрих, съемки выдались довольно сложными. Во многим из-за пандемии. Отмечается, что в общей сложности они заняли 158 дней.

В Сети показали первый трейлер фильма Отряд самоубийц 2. Примечательно, что в картине можно будет увидеть знакомых по первому фильму актеров. Так, речь идет о Марго Робби, которая сыграет Харли Квинн.

Короткометражка израильского режиссера выбрана для участия в фестивале в Оберхаузене. Израильский короткометражный фильм выпускницы академического колледжа Сапир Яэль Соломонович был выбран для участия в престижном Международном фестивале короткометражных фильмов в Оберхаузене.

Студия WarnerMedia не будет снимать сиквел нашумевшей Лиги Справедливости режиссера Зака Снайдера. Об этом рассказала глава студии Энн Сарнофф. Она заявила, что студия очень благодарна Заку Снайдеру за тот вклад, который он сделал в киновселенную DC Comics.