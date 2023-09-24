Миф о продуктах с негативной калорийностью развенчан - ученые

Специалисты задались целью определить, действительно ли на переваривание растительной пищи организм тратит больше калорий, чем содержится в них изн...

Избавиться от лишнего веса можно, если питаться продуктами с отрицательной калорийностью. Это доказали ученые из США в опытах с ящерицами.

Биологи из университета штата Алабама (США) смоделировали подобный процесс по отношению к человеческому организму, развеяв популярный миф.

Специалисты задались целью определить, действительно ли на переваривание растительной пищи организм тратит больше калорий, чем содержится в них изначально. Бородатым агама скармливали сельдерей, причем ежедневная доза составляла около 5% от массы тела животных.

Специалисты определяли скорость обмена веществ, проводили анализ экскрементов и мочи. Научный эксперимент показал, что ящерицы тратят на переваривание пищи 33% калорий, полученных вместе с сельдереем. При всем этом более 43% калорий выводятся наружу, еще 24% остаются в организме.

Далее исследователи смоделировали аналогичный процесс в организме человека. Учеными был сделан вывод, что если питаться исключительно продуктами с отрицательной калорийностью, то на их переваривание тратится 25% энергии. Не менее 19–50% калорий, полученных из такого рода пищи, удерживаются организмом.

Как сообщал Курсор, группа ученых из США, Дании и Канады утверждает, что основные причины ожирения связаны не с количеством потребляемой пищи, а с ее составом. По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ожирение затрагивает более 40% взрослых жителей США, подвергая их более высокому риску развития сердечных заболеваний, инсульта, диабета второго типа и определенных видов рака.

Ранее Курсор писал о привычке в питании, которая поможет быстро похудеть без усилий.