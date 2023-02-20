Напиток долгожителей, доступный всем: 100-летняя британка раскрыла свой секрет

Винни Тигвел отметила сотый День рождения 14 февраля в пансионате для пенсионеров в графстве Беркшир. Рассказывая о своем долголетии и хорошем настроении, женщина всегда вспоминает свой любимый напиток — чай.

Уинифред (Винни) Валентайн родилась в Глостершире, выросла в многодетной семье в Коутсолдсе. Потом она вышла замуж и переехала в Ньюбери. Там она поступила на работу в магазин Sainsbury`s, где прошла путь от консультанта до управляющей и ее знали почти все жители городка. В 1980 году она вышла на пенсию и стала волонтером Королевской волонтерской службы. Несколько лет она управляла чайным баром в магистратском суде Западного Беркшира и собирала тысячи фунтов для местных благотворительных организаций. Все жители города говорят, что Винни всегда жизнерадостная, не по годам активная и выглядит намного моложе своих лет.

Сейчас у нее пятеро внуков, 11 правнуков и 8 праправнуков. Всю жизнь Винни увлекалась садоводством, вязанием, выпечкой, любила смотреть скачки и много гуляла. Секретом своего долголетия женщина считает чрезмерную любовь к крепкому чаю. Его она пьет каждый день, как минимум 5-7 чашек.

Ранее Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.