Назван самый несложный способ замедлить старение своего организма

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что самый лучший источник топлива для мозга – кетоны. В этом случае процесс снижения эффективности его работы значительно затормаживается.

Об этом пишет esoreiter.

Считается, что первые признаки старения мозга человека чаще всего проявляются в 47-летнем возрасте, что намного раньше, чем считалось ранее. Когда наступает 60 лет, скорость деградации когнитивных способностей становится наивысшим.

Исследователи считают, что ослабление работы мозга связано с утратой способности эффективно метаболизировать глюкозу у стареющих людей, из-за чего у нейронов происходит постоянное «недоедание» и нарушение работы мозговых сетей.

Авторы исследования заявляют, что хорошая новость в том, что теперь мы способны предотвратить или даже обратить вспять процессы деградации при помощи определенной диеты. В рамках исследования был проведен эксперимент, в котором участвовали 1000 человек в возрасте от 18 до 88 лет. Исследовалось взаимодействие между определенными отделами мозга в зависимости от возраста и потребляемой пищи.

Оказалось, что низкоуглеводная диета (рыба с листом салата, мясо, но без картошки и риса) повышает эффективность взаимодействия отделов головного мозга и ведет к повышению общей когнитивной активности.

Причем даже у людей до пятидесяти лет назначенная кетонная диета повысила общую активность головного мозга и привела к стабилизации его работы. Вероятно, это связано с тем, что кетоны дают энергии существенно больше, чем, например, глюкоза.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые определили самый полезный для здоровья тип питания. Ученые говорят, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты и рассказали, что особенного в этом типе питания.