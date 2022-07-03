Названы продукты, которые помогают сохранить зрение

Проблемы со зрением могут появиться в любом возрасте: одни сохраняют здоровье глаз до старости, другие носят очки с детства. Поэтому забота о глазах должна проявляться с раннего возраста. Для этого следует обогатить свой рацион здоровой пищей.
Специалисты считают, что мед имеет уникальный состав, который может положительно влиять на здоровье глаз в целом. Поэтому для профилактики заболеваний и потери зрения стоит съедать ложку меда каждый день.
Тыква и морковь богаты бета-каротином, поэтому их также стоит включить в обычный рацион. Благодаря тыкве и моркови можно сохранить зрение до старости.
Жирная морская рыба защищает глаза от различных негативных процессов, в том числе фиброзных трансформаций. Рекомендуется употреблять рыбу два раза в неделю. Эта привычка также положительно влияет на работу сердца и способствует долголетию.
Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.
Наша редакция писала, что медики назвали полезные свойства витамина А. Витамин А, как давно известно, не только помогает против инфекционных заболеваний, но также ускоряет процесс регенерации и заживления кожи и слизистых оболочек.