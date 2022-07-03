Названы продукты, которые помогают сохранить зрение

Глаза — один из самых важных органов человека и об их здоровье не следует забывать. Именно поэтому морковь, тыква, мед и жирная рыба должны быть включены в рацион любого человека.

Проблемы со зрением могут появиться в любом возрасте: одни сохраняют здоровье глаз до старости, другие носят очки с детства. Поэтому забота о глазах должна проявляться с раннего возраста. Для этого следует обогатить свой рацион здоровой пищей.

Специалисты считают, что мед имеет уникальный состав, который может положительно влиять на здоровье глаз в целом. Поэтому для профилактики заболеваний и потери зрения стоит съедать ложку меда каждый день.

Тыква и морковь богаты бета-каротином, поэтому их также стоит включить в обычный рацион. Благодаря тыкве и моркови можно сохранить зрение до старости.

Жирная морская рыба защищает глаза от различных негативных процессов, в том числе фиброзных трансформаций. Рекомендуется употреблять рыбу два раза в неделю. Эта привычка также положительно влияет на работу сердца и способствует долголетию.