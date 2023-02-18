Названы три продукта, которые навредят людям после 40 лет

С возрастом от ряда продуктов придется отказаться, если вы хотите хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать.

На наш внешний вид и состояние кожи прямо влияет наш рацион и пищевые привычки. Потому эксперты советуют после 40 лет употреблять как можно больше свежей растительной пищи, особенно овощей, фруктов, зелени. А вот от ряда продуктов придется отказаться.

Об этом пишет She finds.

Жареные блюда — враг молодой кожи. Дело в том, что транс-жиры оказывают фатальное влияние на здоровье. Они предвестники воспаления и морщин. Все жаренное на сковороде или во фритюре влияет на здоровье и кожу на клеточном уровне, к тому же такие блюда очень вредят фигуре.

Обработанное мясо содержит мало питательных веществ, при этом большое количество консервантов, соли и даже сахара. В эту же когорту относим все обработанные продукты, переполненные жирами и нитратами. Эти компоненты гарантируют вашему организму, в частности коже, воспаление. Поэтому любимые мясные деликатесы не только навредят коже, но могут спровоцировать преждевременное появление морщин, увеличить риск диабета, болезней сердца и рака.

Молочные продукты после 40 лет стоит резко ограничить. Они провоцируют увеличение количества IGF-1 белка, который добавляет вашей коже жирного неприятного блеска. К тому же молочные белки повышают уровень лейцина, который запускает процесс воспаления в теле. Молоко и сыр стоит ограничить, если ваша кожа уже склонна к высыпаниям.

Ранее Курсор писал, что эксперты рассказали о простом способе лечения диабета. Группа американских, австралийских, бразильских, ирландских и британских экспертов предложила простую, но эффективную идею лечения диабета.