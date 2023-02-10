Правила здорового ужина: что есть по вечерам, чтобы быстрее похудеть

Полезный ужин может содержать следующие сочетания: белок+ клетчатка + растительные жиры. При этом стоит отказаться от «тяжелых», острых или чрезмерно соленых блюд.

На ужин рекомендуется выбирать легкий белок: рыбу, морепродукты, и если нет вздутия — чечевицу, бобы, рис.

Если Вы преследуете цель набрать вес, или у вас нет проблем с поджелудочной железой, тогда можно позволить себе поужинать и по формуле: белок+клетчатка +сложные углеводы. Если же поддерживаете вес или худеете: белок+ клетчатка.

Эксперт советует не употреблять на ужин продукты, имеющие высокий инсулиновый индекс. Это, например, фрукты, фруктовые салаты, кисломолочную продукция: творожок или йогурт, каши с фруктами и ягодами, а также сладкие овощи и корнеплоды, например свеклу, морковь, горошек.

Еще одно важное правило — не ужинать слишком поздно. Лучше, чтобы ужин был не позднее 4 часов до сна, если позже — выпейте фермент. Или натуральные продукты (кумин, ананас, тмин, фенхель, пихтовый бальзам — это натуральные продукты-ферменты).

Однако помните, что ужин в 17.00 для тех, кто ложится спать после 00:00, — тоже не лучший вариант, так как это приведет к замедлению обмена веществ, отложению жировой ткани и потери мышечной массы тела.

Помните про суперфуды для усиления хорошего метаболизма: артишок, листовая зелень, сельдерей, лимон, ягоды, расторопшу, семена льна, водоросли, растительные масла холодного отжима.

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