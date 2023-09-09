Пять продуктов, которые категорически нельзя есть перед сном

Этих продуктов стоит избегать по вечерам всем без исключения.

Есть перед тем, как лечь в кровать - не лучшая идея, однако . Но есть несколько продуктов, которые категорически запрещены вечером, так как могут испортить вам не только ночной отдых, но и следующий день.

Алкоголь - худший напиток для вечера, его употребление перед сном чревато изжогой, беспокойным сном, нарушением пищеварения.

Кофеин, который содержится в ряде продуктов и напитков, мешает заснуть и истощает нервную систему. Это, прежде всего, кофе, горячий шоколад, какао, ряд десертов. Как объясняют врачи, кофеин повышает уровень гормона адреналина, который мешает заснуть, но даже если удастся, сон будет беспокойным.

Кислые продукты - например, соки, некоторые овощи или конфеты могут привести к изжоге, которая не даст вам заснуть. Такие продукты также нарушают пищеварение и способствуют отечности.

Жирная пища, вроде фаст-фуда, разнообразных снеков, сладостей и красного мяса нарушают работу вашей пищеварительной системы. В результате можно получить боли и спазмы в животе.

Продукты с высоким содержанием воды заставят вас просыпаться в туалет, а утром тело будет выглядеть отечным. К тому же, они могут нарушить работу почек.

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